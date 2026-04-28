Trabzonspor Konya'da 3-1 Mağlup Oldu, Şampiyonluk Şansı İyice Azaldı

28.04.2026 10:33
Süper Lig'de son iki maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında 3-1 yenilerek üst üste üçüncü maçında da puan kaybetti. Bordo-mavililer ilk yarıda etkisiz kalırken, ikinci yarıda baskı kursa da farkı kapatamadı.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a 3-1 mağlup oldu. İlk yarıda oyunun hakimi olan Konyaspor, Berkan Kutlu'nun iki golüyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda toparlanan Trabzonspor, Felipe Augusto ile durumu 2-1'e getirse de beraberlik golünü bulamadı. Bu sonuçla Trabzonspor 65 puanda kalırken, Konyaspor 40 puana yükseldi.

Spor yazarları maçı değerlendirdi. Cemal Ersen, Trabzonspor'un Galatasaray galibiyetinden sonra ciddi bir gerileme yaşadığını ve takımın artık kupaya odaklanması gerektiğini belirtti. Aksal Yavuz, ilk yarıdaki kötü oyunun ikinci yarıda telafi edilemediğini vurguladı. Olcay Çakır, takımın zihinsel bir sıkışmışlık içinde olduğunu ifade etti. Tunç Kayacı, ilk yarıda kaybedilen maçın ikinci yarıda kazanılamadığını söyledi. İskender Günen, sezon boyunca bu kadar olumsuz bir Trabzonspor izlemediğini belirtti. Mehmet Ayan ise harika bir maç izlendiğini ve Konyaspor'un haklı bir galibiyet aldığını yazdı.

Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

11:05
Maçı bırakıp bir anda zıplamaya başladılar
Maçı bırakıp bir anda zıplamaya başladılar
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
10:49
İsimler bomba Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 11:15:18. #7.13#
