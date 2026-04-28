Trabzonspor Konya'da 3-1 Mağlup Oldu, Şampiyonluk Şansı İyice Azaldı

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a 3-1 mağlup oldu. İlk yarıda oyunun hakimi olan Konyaspor, Berkan Kutlu'nun iki golüyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda toparlanan Trabzonspor, Felipe Augusto ile durumu 2-1'e getirse de beraberlik golünü bulamadı. Bu sonuçla Trabzonspor 65 puanda kalırken, Konyaspor 40 puana yükseldi.

Spor yazarları maçı değerlendirdi. Cemal Ersen, Trabzonspor'un Galatasaray galibiyetinden sonra ciddi bir gerileme yaşadığını ve takımın artık kupaya odaklanması gerektiğini belirtti. Aksal Yavuz, ilk yarıdaki kötü oyunun ikinci yarıda telafi edilemediğini vurguladı. Olcay Çakır, takımın zihinsel bir sıkışmışlık içinde olduğunu ifade etti. Tunç Kayacı, ilk yarıda kaybedilen maçın ikinci yarıda kazanılamadığını söyledi. İskender Günen, sezon boyunca bu kadar olumsuz bir Trabzonspor izlemediğini belirtti. Mehmet Ayan ise harika bir maç izlendiğini ve Konyaspor'un haklı bir galibiyet aldığını yazdı.