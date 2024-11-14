Trafik Çalışmalarıyla İlgili Uyarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafik Çalışmalarıyla İlgili Uyarılar

Karayollarında yapılan bakım ve onarımlar nedeniyle sürücülerin işaretlere uyması gerekiyor.

14.11.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Adana- Ceyhan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Karşıyaka Batı- Çiğli kavşakları 0-1. kilometrelerinde Çiğli Viyadüğü'ndeki genleşme derzi yenileme çalışması dolayısıyla 23 Kasım'a kadar bazı şeritler kontrollü olarak trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendirilecek. 23 Kasım-7 Aralık döneminde ise Bornova istikametine giden sürücüler Yonca Kavşağı istikametini kullanabilecek.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde bakım ve onarım, Seydikemer- Söğüt yolunun 20-22 kilometrelerinde yapım, Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16 ve 21-26. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Ilgaz-Korgun- Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tirebolu- Doğankent yolunun 19-21. kilometrelerinde şev temizlik çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

3-sayfa, trafik, ankara, Güncel, Ulaşım, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Çalışmalarıyla İlgili Uyarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:18 Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:50 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik’ten Atatürk için skandal “diktatör“ çıkışı AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
15:18 Cem Yılmaz’dan İ’’ffet’in Cemil’i’’ Faruk Peker’e destek Cem Yılmaz'dan İ''ffet'in Cemil'i'' Faruk Peker'e destek
15:11 Savcılık, Galatasaray’ın illegal bahis reklamı için kararını verdi Savcılık, Galatasaray'ın illegal bahis reklamı için kararını verdi
15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:53 Çöp konteynerinde bebek bulundu Çöp konteynerinde bebek bulundu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 10:02:53. #1.12#
SON DAKİKA: Trafik Çalışmalarıyla İlgili Uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.