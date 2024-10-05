Trafik Cezası Filmin Çekimlerini Durdurdu

Güncel

Oscar ödüllü oyuncu Daniel Day-Lewis ve Sean Bean'in başrollerini paylaştığı filmin çekimleri, trafik polislerinin bir sahnede kullanılan araçlara park cezası uygulamasıyla kesintiye uğradı.

BBC'nin haberine göre, senaryosunu 3 Oscar ödüllü Day-Lewis ve 26 yaşındaki oğlu Ronan'ın yazdığı Anemone'nun çekimlerine Chester'daki Handbridge'de başlandı.

Yeni film projesinde başrollerde yer alan 67 yaşındaki Day-Lewis ve 65 yaşındaki Bean, son günlerde İngiltere'nin kuzeybatısında görüldü.

Cheshire West ve Chester Belediyesi, film yapımcılarının yol kenarlarına park etme ve bazı yerlerde yol kesme başvurularını reddetti.

Yoldan geçenler tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, trafik görevlilerinin yol kenarına park edilmiş araçlara ceza kestiği görüldü.

Handbridge bölgesinden meclis üyesi Matt Carter, yaptığı açıklamada, belediye ile görüştüğünü ancak kendisine bu konuda yetkinin karayollarında olduğunun söylendiğini belirtti.

Söz konusu filmin, Daniel Day-Lewis'in 2017 yılında oyunculuğu bırakmasından sonraki ilk uzun metrajlı çalışması olması bekleniyor.