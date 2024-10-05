Trafik Cezası Filmin Çekimlerini Durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafik Cezası Filmin Çekimlerini Durdurdu

Daniel Day-Lewis ve Sean Bean'in başrolünde olduğu Anemone filmi, park cezasıyla kesintiye uğradı.

05.10.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oscar ödüllü oyuncu Daniel Day-Lewis ve Sean Bean'in başrollerini paylaştığı filmin çekimleri, trafik polislerinin bir sahnede kullanılan araçlara park cezası uygulamasıyla kesintiye uğradı.

BBC'nin haberine göre, senaryosunu 3 Oscar ödüllü Day-Lewis ve 26 yaşındaki oğlu Ronan'ın yazdığı Anemone'nun çekimlerine Chester'daki Handbridge'de başlandı.

Yeni film projesinde başrollerde yer alan 67 yaşındaki Day-Lewis ve 65 yaşındaki Bean, son günlerde İngiltere'nin kuzeybatısında görüldü.

Cheshire West ve Chester Belediyesi, film yapımcılarının yol kenarlarına park etme ve bazı yerlerde yol kesme başvurularını reddetti.

Yoldan geçenler tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, trafik görevlilerinin yol kenarına park edilmiş araçlara ceza kestiği görüldü.

Handbridge bölgesinden meclis üyesi Matt Carter, yaptığı açıklamada, belediye ile görüştüğünü ancak kendisine bu konuda yetkinin karayollarında olduğunun söylendiğini belirtti.

Söz konusu filmin, Daniel Day-Lewis'in 2017 yılında oyunculuğu bırakmasından sonraki ilk uzun metrajlı çalışması olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Magazin, Sinema, Güncel, trafik, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Cezası Filmin Çekimlerini Durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor
18:22 Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik
17:32 CHP lideri Özel’den Erdoğan’a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim
16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
08:27 Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu? Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi
08:26 19 ilde ’Narkoçelik’ operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı 19 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
08:00 Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar
00:08 Cem Garipoğlu’nun mezarından kefen yerine poşet çıktı Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine poşet çıktı
23:35 Kerem Aktürkoğlu’ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
23:17 Beyoğlu’nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı
22:53 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos’u 82-71 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 19:38:34. #1.12#
SON DAKİKA: Trafik Cezası Filmin Çekimlerini Durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement