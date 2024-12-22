Trafik Denetimlerinde Büyük Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafik Denetimlerinde Büyük Artış

İçişleri Bakanı, 12-19 Aralık'ta 2.76 milyon araç denetlendi, 449 bin sürücüye işlem yapıldı.

22.12.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 12-19 Aralık'ta 2 milyon 764 bin 210 aracın denetlendiğini, 449 bin 734 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Kasım'da yürürlüğe giren yeni kanunla yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle sürücülere uygulanan işlem sayısının yüzde 67 oranında azaldığını belirtti.

Bu yıl 19 Aralık'a kadar çakar denetimleri kapsamında, 11 bin 591 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, usulsüz çakar kullanan sürücülere 96 bin lira trafik idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgelerinin 30 gün süreyle geri alınacağını ve aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde, 2 veya daha fazla kez kanunu ihlal etmişse sürücülere her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek."

Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 12-19 Aralık'ta, 2 milyon 764 bin 210 aracın denetlendiğini, hız ihlalinde bulunan 110 bin 333, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 52, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 306 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 olmak üzere diğer işlemlerle 449 bin 734 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Denetimlerinde Büyük Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
11:38 Bakan Güler: PKKYPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
11:27 Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 13:25:25. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik Denetimlerinde Büyük Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.