Trafik Güvenliği İçin Bilinçlendirme

Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen "KBÜ Kürsü" programına katılan Ilıcalı, trafik güvenliğinin artırılması, şehir içi ulaşım planlaması, trafik kazalarının azaltılması, akıllı ulaşım sistemlerinin kullanımı, yaya ve sürücü davranışlarının önemi, hız kontrolü, karayolu altyapısının iyileştirilmesi ve trafik eğitimlerinin yaygınlaştırılması gibi konularda sunum gerçekleştirdi.

"Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesi kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktaran Ilıcalı, trafik kurallarına uyulmasıyla ilgili eğitimlerin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini kaydetti."

Sunumun ardından KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ilıcalı'ya teşekkür belgesi ve tablo takdim etti.