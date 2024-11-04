Trafik İkazları ve Yol Çalışmaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı-Hendek Kavşağı kesimi 12-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle 8 Kasım'a kadar İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı- Nurdağı Kavşağı kesimi 0-1. kilometrelerinde onarım çalışması dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Denizli- Çardak yolunun 8-10. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerinde BSK üstyapı, toprak işleri ve sanat yapıları işleri ve Altköy-Refahiye- Erzincan yolunun 14-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Elazığ- Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ilgaz-Korgun- Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması dolayısıyla 07.00-19.00 saatlerinde Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
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