Trafik İkazları ve Yol Çalışmaları

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı-Hendek Kavşağı kesimi 12-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle 8 Kasım'a kadar İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı- Nurdağı Kavşağı kesimi 0-1. kilometrelerinde onarım çalışması dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Denizli- Çardak yolunun 8-10. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerinde BSK üstyapı, toprak işleri ve sanat yapıları işleri ve Altköy-Refahiye- Erzincan yolunun 14-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ- Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ilgaz-Korgun- Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması dolayısıyla 07.00-19.00 saatlerinde Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.