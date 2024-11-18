Trafik Kazasında Öğretmen ve Kızı Hayatını Kaybetti

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BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada öğretmen Yeliz Efe (30) ile kızı Ela Efe (3) hayatını kaybetti, eşi Raşit Efe (33) ağır yaralandı.

Kaza, dün İnegöl-Bozüyük kara yolu Muratdere köyü yakınlarında meydana geldi. Kemak K.'nin (61) kullandığı taksi ile Raşit Efe idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada Raşit Efe, eşi Yeliz Efe ve kızları Ela Efe araçta sıkışarak ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla gelen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Raşit ve Yeliz Efe çifti ile kızları, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yeliz Efe ile kızı Ela Efe, kurtarılamadı.

Bursa'da özel bir okulda kimya öğretmeni olan Yeliz Efe ile kızı Ela Efe'nin cenazeleri Eskişehir'de toprağa verilecek.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.