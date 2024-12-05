Trafik Kazasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dekanı'nın Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafik Kazasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dekanı'nın Babası Hayatını Kaybetti

Trafik Kazasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dekanı\'nın Babası Hayatını Kaybetti

Samsun'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Halim Bekiroğlu'nun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası olduğu öğrenildi. Kazanın ardından sürücü tutuklandı ve üniversite rektörlüğü taziye mesajı yayınladı.

05.12.2024 17:31  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEKANIN BABASIYMIŞ

Samsun'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Halim Bekiroğlu'nun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Kahraman Çal, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

REKTÖRLÜKTEN TAZİYE MESAJI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü de kaza sonrası taziye mesajı paylaştı. Mesajda, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası, Bafra Meslek Yüskekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Genç Bekiroğlu'nun kayınbabası, emekli DLH Bölge Müdürü Halim Bekiroğlu'nun elim bir trafik kazasında vefat ettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Onur Bekiroğlu ve ailesi olmak üzere yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Samsun, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Kazasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dekanı'nın Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:56 Suriye’de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi Suriye'de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi
22:53 Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi
22:53 Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
22:38 Fransa’da hükümet düştü Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 18:24:38. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik Kazasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dekanı'nın Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.