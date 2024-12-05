Trafik Kazasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dekanı\'nın Babası Hayatını Kaybetti

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DEKANIN BABASIYMIŞ

Samsun'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Halim Bekiroğlu'nun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Kahraman Çal, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

REKTÖRLÜKTEN TAZİYE MESAJI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü de kaza sonrası taziye mesajı paylaştı. Mesajda, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası, Bafra Meslek Yüskekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Genç Bekiroğlu'nun kayınbabası, emekli DLH Bölge Müdürü Halim Bekiroğlu'nun elim bir trafik kazasında vefat ettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Onur Bekiroğlu ve ailesi olmak üzere yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı.