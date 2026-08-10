Trafik Kontrol ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Kontrol ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Karayollarında bakım ve onarım nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, alternatife yönlendirme yapılacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda kavşağın Ankara ve İstanbul yönündeki çıkışlar trafiğe tamamen kapatılarak ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanacak. Ankara istikametine giden ve Orhanlı gişelerini kullanmak isteyen sürücüler, Kurtköy gişelerinden çıkış yaparak Şekerpınar gişelerinden D-100 devlet yoluna bağlanabilecek. İstanbul istikametine giden sürücüler de Şekerpınar gişelerinden çıkış yapıp D-100 devlet yoluna ulaşarak Kurtköy Kavşağı'ndan çıkış yapabilecek.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde Aydın istikametindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak ulaşım, sağ şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri yol yapım çalışmaları dolayısıyla araç trafiğine kapatılarak ulaşım, Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü ve servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişi 26-31. kilometrelerinde, Samsun-Çarşamba-Terme yolunun da 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde üstyapı yenileme, İznik-Mekece yolunun 5-7. kilometrelerinde de yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Kontrol ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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