Trafik Polisi Arızalı Aracı İttirerek Güvenli Alana Taşıdı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde görevli trafik polisi, üst geçitte arıza yaparak duran otomobili iterek güvenli alana ulaştırdı.
İlçedeki D-400 kara yolunda ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün yönetimindeki otomobil, arıza yaparak durdu. Çevrede görev yapan bir trafik polisi, yol güvenliğini sağlamak için otomobili iterek üst geçidin sonuna ulaştırdı. Trafik polisinin aracı ittiğini gören diğer sürücüler, korna çaldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
