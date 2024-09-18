Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisi motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Bağlık Mahallesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, motosiklet sürücüsü R.Y'yi durdurdu.
Motosikletin bir anda hızlanıp çarpmasıyla yere düşen trafik polisi Yücel K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi gönderildi.
Ambulansla özel hastaneye kaldırılan polisin vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.
Sürücü gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Trafik Polisi Motosiklet Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?