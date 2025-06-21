Trafik Polisi, Sınav Adaylarını Yetiştirdi

Samsun'da üniversite adaylarını Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna yetiştiren trafik polisleri, öğrenci yakınları tarafından alkışlandı.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde sınava girecek adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

Sınava geç kalan bazı adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli motorize timi, "Şahin" ekiplerince sınav merkezlerine yetiştirildi.

Öğrencileri okula bırakan trafik polisleri, okul çevresinde bekleyen öğrenci yakınları tarafından alkışlandı.

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