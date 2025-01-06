Trafik Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü: Bir Yaralı - Son Dakika
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Trafik Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü: Bir Yaralı

Trafik Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü: Bir Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yol verme tartışması sebebiyle çıkan kavga sonucunda bir kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

06.01.2025 19:24  Güncelleme: 19:27
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, trafikle yaşanan yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. M.H.'nin (22) bıçakla yaralandığı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Fuat Edip Baksı Mahallesi 1629 Sokak'ta meydana geldi. M.H. otomobille seyir halindeyken, başka bir otomobildeki sürücüyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. M.H. ile otomobilden inen A.C.F. (22) ile yanında bulunan İ.Z. (19), M.Y. (25) ve E.Y. (22) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.H. vücudunun 4 ayrı yerinden bıçak darbeleriyle yaralandı, 4 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.H., ambulansla, Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.H.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu arada kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trafik Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü: Bir Yaralı - Son Dakika

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