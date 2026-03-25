Trafik Tartışması Kanlı Bitti: İki Tutuklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik Tartışması Kanlı Bitti: İki Tutuklama

25.03.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yol verme kavgasında TIR sürücüsü ve oğlu, bıçakla otomobil sürücüsüne saldırdı.

ADANA'da trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartışıp, TIR'la önünü kestiği otomobil sürücüsüne saldıran Mehmet Necmi Z. (54) ile oğlu Mehmetcan Z. (32), tutuklandı. Ehliyetine 2 ay el konulup, TIR'ı da trafikten menedilen Mehmet Necmi Z. ile oğluna 363 bin lira ceza kesildi. Bıçakla otomobilin kaputuna çıkan Mehmetcan Z.'nin ifadesinde, "El hareketi yapınca sinirlendim. Bir anlık öfkeyle TIR'dan indim. Elimde bıçak vardı ancak bıçaklamak gibi bir amacım yoktu" dediği belirtildi.

Olay, 23 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. TIR şoförü Mehmet Necmi Z. ile otomobil sürücüsü Fatih Ö. arasında yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Bunun üzerine Mehmet Necmi Z., otomobilin önünü keserek durdu. Mehmet Necmi Z.'nin oğlu Mehmetcan Z. elinde bıçakla TIR'dan inip, otomobilin kaputuna çıkarak tehditler savurdu. Mehmet Necmi Z. ise küfürler ederek, oğlunu da araca bindirip, olay yerinden uzaklaştı. O anlar otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

363 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Otomobil sürücüsü Fatih Ö.'nün şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri, Gürselpaşa Mahallesi'nde saklandıkları evlerinde yapılan baskınla gözaltına aldı. Mehmetcan Z.'nin kavga sırasında tuttuğu bıçak ise TIR'da ele geçirildi. Şüphelilere çeşitli maddelerden 363 bin lira ceza kesilirken, Mehmet Necmi Z.'nin ehliyetine 2 ay el konulup, aracı da 2 ay trafikten menedildi.

'BIÇAKLAMA AMACIM YOKTU'

Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmetcan Z., ifadesinde, "Trafikte tartıştıktan sonra el hareketi yapınca sinirlendim. Bir anlık öfkeyle TIR'dan indim. Elimde bıçak vardı ancak bıçaklamak gibi bir amacım yoktu" dedi. Babası Mehmet Necmi Z. ise kendilerinin bir suçu olmadığını söyledi.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmetcan Z. ile Mehmet Necmi Z., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Otomobil, Olaylar, Güncel, Trafik, Adana, Ceza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu 16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu
Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050’ye yükseldi Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükseldi
Piyasalarda Trump vurgunu 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı Piyasalarda Trump vurgunu! 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı
Devlet Bahçeli, Akın Gürlek sorusunu yanıtsız bıraktı Devlet Bahçeli, Akın Gürlek sorusunu yanıtsız bıraktı

10:32
İşte Türkiye’de en çok altın biriktiren ilimiz: Rakam öyle böyle değil
İşte Türkiye'de en çok altın biriktiren ilimiz: Rakam öyle böyle değil
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
09:52
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
09:15
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’na bir darbe daha
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
08:58
Trump’ın sözleri piyasayı karıştırdı Renk yeşile döndü
Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü
08:51
İran’dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak
08:38
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 10:44:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.