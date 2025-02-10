Trafik Tartışması: Motosikletli Ezildi - Son Dakika
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Trafik Tartışması: Motosikletli Ezildi

Trafik Tartışması: Motosikletli Ezildi

Pendik'te motosikletli Fatih F, otomobil sürücüsü tarafından ezilerek ağır yaralandı. Sürücü tutuklandı.

10.02.2025 13:17
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Pendik'te dikiz aynasını kırdığı otomobil sürücüsü tarafından ezilen motosikletli Fatih F, kendisine 2 defa küfür edilmesinin ardından sinirlenip otomobilin aynasını kırdığını, sürücünün ise cani gibi saniyelerce gaza basarak canına kastettiğini söyledi.

Çamçeşme Mahallesi'nde tartıştığı otomobil sürücü tarafından ezilen 31 yaşındaki Fatih F'nin Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Olayı, AA muhabirine anlatan Fatih F, otomobil sürücüsünün öncesinde trafikte ticari taksi ve bir motosikletliyle tartıştığını aktardı.

Kendisinin bu esnada otomobilin önünde seyrettiğini dile getiren Fatih F, "Bana arkadan çarptı, güzel güzel, 'Tutanak tutmamız gerek, iner misin?' dedim. Ben motorun üzerindeyim, halen zorlamaya devam ediyor, yaya geçidinin üzerinde yaşanıyor bu olay. Tekrar bana çarptı, durmadı, aşağıya doğru devam etti. Ilımlı yaklaştım, yapıcı davranmaya çalıştım. Camına yanaştım, 'Malıma zarar verdiniz' dedim. Aynam kırıldı bu arada, farklı lanse edildi, 'Kurye aynasını kırdı' denildi. Önce benim aynam kırıldı. Beyefendiye tekrar yanaştım, 'Tutanak tutmamız gerekiyor, malıma zarar verdiniz, şu an ben çalışıyorum, bu bir iş kazası' dedim." ifadesini kullandı.

"Yediremedim, sağ tarafa geçerek aynasını kırdım"

Fatih F, otomobil sürücüsünün küfür edip camını kapattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yediremedim, ben de sağ tarafa geçerek aynasını kırdım. O da cani gibi beni sıkıştırdı ve saniyelerce gaza bastı. 15-20 saniye ben nefessiz kaldım. İfade vermiş, 'Yanlışlıkla gaza bastım' diye. Böyle olduğunu düşünmüyorum, 3 kere bir insan bir insana çarpmaz. Öncesinin videoları da var, bana 2 defa çarptı, sonrasında bu olay yaşandı. Ben 'tutanak tutalım' dedim, kendisine saldırmadım. Üçüncü sefer de küfürle karşılık alınca ben de sinirlendim, o benim malıma 2 defa zarar verdi ben de onun malına bir kere zarar verdim. Sonrasında benim canıma kastetti."

Sağlık durumunun kritik olduğunu vurgulayan Fatih F, hakkını arayacağını dile getirdi.

Kaburgalarında 9 kırık olduğunu kaydeden Fatih F, "Akciğerim sönük, karaciğerimde yırtık var, iç kanamam devam ediyor. Ameliyat durumum olabilir, sonuna kadar hakkımı arayacağım. Devletimizin bunlara tolerans tanımamasını istiyorum. Artık kuryeler olarak trafikte fark edilmek istiyoruz." diye konuştu.

Ne olmuştu

Çamçeşme Mahallesi'nde dün, 34 KYG 127 plakalı motosikletle ilerleyen Fatih F. ile aynı yönde seyreden 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü V.K. arasında trafikte tartışma yaşanmıştı.

Tartışma sonrasında motosikletli, yanından geçtiği otomobilin dikiz aynasını kırmış, sürücü V.K. de otomobili motosikletlinin üzerine sürmüştü. Motosikletli, kendisine çarpan otomobil ile çekici arasında sıkışarak yaralanmıştı.

Olayın ardından yaralı hastanede tedavi altına alınırken, otomobiliyle kaçmaya çalışırken 2 araca daha zarar veren V.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli V.K, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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