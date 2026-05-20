Trafik Tartışmasına Cezalar Kesildi

20.05.2026 12:09
Avcılar'da trafik kural ihlali yapan sürücü ve yolcuya 181 bin lira ceza verildi, araç alıkonuldu.

AVCILAR'da trafikte çıkan tartışmaya karışan sürücü ve yolcuya toplam 181 bin 246 lira idari para cezası verildi, araç ise trafikten 60 gün süreyle alıkonuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Avcılar'da trafikte tartışma' konulu görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, görüntüye yansıyan araç sürücüsünün M.B., yolcunun ise B.B. olduğu tespit edildi. Yakalanan iki kişiye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek' ve 'Yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunması' maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 181 bin 246 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücülerin sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuldu. Şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine sevk edildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
