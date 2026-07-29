Trafik Tedbirleri ve Yol Çalışmaları
Kara yollarında onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Çamlıdere kavşakları 7-11. kilometreleri, İstanbul istikametinde yürütülen üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa-Kemerburgaz kavşakları mevkisinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde 22.00-06.00 saatlerinde derz onarım çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda trafik, gece saatlerinde Edirne istikametinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacak, gündüz saatlerinde de derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sürdürülecek.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Tabakhane ve Tepecik köprüleri mevkisinde İzmir istikametinin 0-1. kilometrelerinde yürütülen çalışmalar sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi ulaşıma kapatılarak, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde yürütülen drenaj sistemleri ve bordür temizliği çalışmaları dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve servis yolundan sürdürülüyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde bulunan Eminlik gişelerindeki serbest akış sistemi çalışmaları sebebiyle ulaşım, Niğde-Pozantı istikametinde ilk şeritten gerçekleştiriliyor.
Iğdır-Tuzluca yolunun 22-25. kilometreleri ile Kemer ayrımı-Burdur yolunun 5-7. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Kütahya-Bozüyük yolunun 0-1. kilometrelerindeki Kümbet Yeniköy Kavşağı'nın yapım ve Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
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