Trafikte Çalışmalar Devam Ediyor!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Doğu İzmit-Dilovası kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu istikamete gidecek sürücüler, TEM Doğu İzmit ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit kavşaklarından alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. kilometrelerinde Denizli istikametindeki çalışmalar nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden sürdürülüyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattı yapımı dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 26-27. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşıma diğer banttan iki yönlü izin veriliyor.

Borçka-Muratlı yolunun 6-8. kilometrelerinde Muratlı ve Karşıköy tünellerindeki aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Kasaba-Çatallar ayrımı (Elmalı-Finike) yolunun 16-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

Sarıkamış-Horasan yolunun 17-21. kilometrelerinde viyadük çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ kesimden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Bursa-Yalova yolunun 33-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.