Trafikte Çalışmalar Nedeniyle Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı-Kemerburgaz Kavşağı arasındaki Hasdal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Çamlıdere Kavşağı kesiminin 7-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde Karaisalı Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Nevşehir yolunun 59-62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 6-9. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerinde yol yapım, Elazığ-Malatya yolunun 8-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 4-49. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin-Şavşat yolunun 62. kilometresinde Sanayi Kavşağı yapım çalışması sebebiyle ulaşım, servis yolundan ve kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 54-58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.