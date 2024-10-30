Trafikte Dikkat! Yavaş Gidiş ve Kontroller - Son Dakika
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Trafikte Dikkat! Yavaş Gidiş ve Kontroller

Kara yollarındaki bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü ve yavaş ilerliyor.

30.10.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Basınekspres yolu 0-8. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 2-4. kilometreleri İstanbul istikametindeki üst geçit köprüsünde ikileme çalışması sebebiyle ulaşım 2 şerit İstanbul, 2 şerit Samsun istikametinden olmak üzere çift yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Espiye yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri- Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya- Burdur devlet yolunun 37-38. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor.

Kaynak: AA

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