Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 TEM Otoyolu Kınalı-Silivri kavşakları kesimindeki Güney taşıma yolundaki (İstanbul istikameti) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde kapatılara ulaşım, diğer platformdan gidiş ve geliş olarak sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışması sebebiyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı, diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Aydın Otoyolu Tire Yolu Köprüsü İzmir İstikameti 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, sol ve orta şeritten devam ediyor.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Konya-Afyonkarahisar yönü kapatılarak ulaşıma bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde Karaisalı Kavşağı mevkisindeki üstyapı yenileme, Vezirköprü-Havza yolunun 6-8. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Araç yolunun 3-14. kilometrelerindeki sathi kaplama ve Kahramanmaraş İl Sınırı-Malatya yolunun 31-36. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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