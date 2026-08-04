Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahte ekspertiz raporlarıyla düşük bedelli taşınmazları yüksek değerli göstererek yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınırken, 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken, 1.045 gayrimenkul ile çok sayıda mal varlığına el konuldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu kişilere sahte ekspertiz raporlarıyla Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, operasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının iş birliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

687 KİŞİYE BU YÖNTEMLE VATANDAŞLIK VERİLDİ

Soruşturma kapsamında, suç örgütünün düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri gerçekleştirdiği ve bu yöntemle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edildi.

Bakan Gürlek, yaklaşık 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığını, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğunu ve yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiğini açıkladı.

Soruşturmada, 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı belirlendi.

16 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si, İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandı. Ayrıca 1.045 gayrimenkul, Bodrum'da bulunan bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabına el konuldu.

Bakan Gürlek, bu yöntemle vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik çalışmaların da başlatıldığını açıkladı.

"MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ SÜRECEK"

Adalet Bakanı Gürlek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve görev alan kamu görevlilerine teşekkür ederek, "Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

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Son Dakika Güncel Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Alsa Mehmet Alsa:
    akınbaba 2 0 Yanıtla
  • fatih aydın fatih aydın:
    Elinize sağlık, her tarafın çivisi çıkmış. 1 0 Yanıtla
  • ünal eskin ünal eskin:
    bir ülke düşünün her kurumu vatandaşı esnafı illegal yasadışı usulsüzlük. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Alsa Mehmet Alsa:
    şu malum belediyelere bi el atsanız 0 0 Yanıtla
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