Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor - Son Dakika
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Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

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ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlayabileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekti. Sektör kaynaklarına göre, hesaplamalarda son dakika değişikliği olmazsa motorinin litre fiyatında çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 60 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Bu gerçekleşirse motorin fiyatı yeniden 75 TL'nin altına inecek.

Washington ile Tahran’ın anlaşma amacıyla yeniden müzakere masasına oturabileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekti. Petroldeki bu düşüşün ardından akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında büyük bir indirim bekleniyor.

SON DÖNEMİN EN BÜYÜK İNDİRİMİ

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, hesaplamalarda Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika bir değişiklik olmaması halinde motorinde son ayların en yüksek tutarlı indirimlerinden biri gerçekleşecek.

MOTORİNİN LİTRESİ 75 LİRA SEVİYESİNE DÜŞECEK

Motorinin litre fiyatına 6 lira 60 kuruş indirim yapılacak. İndirimin 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.01’den (salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından) itibaren geçerli olması bekleniyor. Bu düşüşün ardından motorin fiyatlarının 75 lira seviyesinin altına inmesi bekleniyor.

Benzin fiyatlarında şu aşamada beklenen bir değişikliğe ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İSTANBUL (AVRUPA)

Motorin: 81.02 TL

Benzin: 67.24 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Motorin: 80.87 TL

Benzin: 67.08 TL

ANKARA

Motorin: 82.14 TL

Benzin: 68.20 TL

İZMİR

Motorin: 82.42 TL

Benzin: 68.50 TL

POMPA FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, yalnızca Brent petrol seviyesine göre değil; Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle uluslararası piyasalardaki motorin fiyatı gerilemesi, doğrudan pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Avci Murat Avci:
    bu bile çok, bu işte bir oyun var. 0 2 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    ya bır ayda 30 lira zam yaptılar 30 lira ınmesi lazım millet ses cıkarmıyor dıe neler yapıorlar brent petrol dipte 0 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Yansımaz bu indirim bence eşel mobil olduğu için.1-2 lira anca indirim olur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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