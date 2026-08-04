Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Washington ile Tahran’ın anlaşma amacıyla yeniden müzakere masasına oturabileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekti. Petroldeki bu düşüşün ardından akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında büyük bir indirim bekleniyor.

SON DÖNEMİN EN BÜYÜK İNDİRİMİ

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, hesaplamalarda Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika bir değişiklik olmaması halinde motorinde son ayların en yüksek tutarlı indirimlerinden biri gerçekleşecek.

MOTORİNİN LİTRESİ 75 LİRA SEVİYESİNE DÜŞECEK

Motorinin litre fiyatına 6 lira 60 kuruş indirim yapılacak. İndirimin 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.01’den (salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından) itibaren geçerli olması bekleniyor. Bu düşüşün ardından motorin fiyatlarının 75 lira seviyesinin altına inmesi bekleniyor.

Benzin fiyatlarında şu aşamada beklenen bir değişikliğe ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İSTANBUL (AVRUPA)

Motorin: 81.02 TL

Benzin: 67.24 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Motorin: 80.87 TL

Benzin: 67.08 TL

ANKARA

Motorin: 82.14 TL

Benzin: 68.20 TL

İZMİR

Motorin: 82.42 TL

Benzin: 68.50 TL

POMPA FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, yalnızca Brent petrol seviyesine göre değil; Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle uluslararası piyasalardaki motorin fiyatı gerilemesi, doğrudan pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.