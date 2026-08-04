Arabasıyla giderken karşıdan gelen ismi görünce şoke oldu - Son Dakika
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Arabasıyla giderken karşıdan gelen ismi görünce şoke oldu

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Aracıyla seyir halindeyken Lionel Messi'yi fark eden bir kişi, camını açıp yıldız futbolcuya seslendi. Messi'nin verdiği samimi karşılık büyük ilgi görürken, korumasız şekilde sokakta dolaşması da dikkatlerden kaçmadı.

Dünya futbolunun yıldız ismi Lionel Messi, bu kez saha dışındaki samimi tavrıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracıyla yolda ilerleyen bir kişi, yol kenarında yürüyen Messi'yi fark etti. Büyük şaşkınlık yaşayan sürücü, camını açarak Arjantinli yıldıza selam verdi.

MESSI'DEN SICAK KARŞILIK

Messi de kendisine seslenen kişiye gülümseyerek aynı sıcaklıkta karşılık verdi. O anları cep telefonuyla kayda alan sürücünün paylaşımı kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

KORUMASIZ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Videoda en çok konuşulan detaylardan biri ise Messi'nin yanında herhangi bir koruma ekibinin bulunmaması oldu. Dünyanın en tanınmış sporcularından biri olan Arjantinli yıldızın sokakta rahat bir şekilde yürüyebilmesi sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu. Bazı kullanıcılar Messi'nin mütevazı tavrını överken, bazıları ise korumasız dolaşmasını şaşkınlıkla karşıladı.

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arabasıyla giderken karşıdan gelen ismi görünce şoke oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ben bir adam gördü zannettim 1 0 Yanıtla
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    montaj kurgudur, yemedik 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arabasıyla giderken karşıdan gelen ismi görünce şoke oldu - Son Dakika
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