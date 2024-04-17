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Trafikte gören "robot" sanıyor

Fekeli gencin ulaşım aracı trafikte herkes tarafından dikkat çekiyor

ADANA - Fekeli maden işçisi Harun Karaca İstanbul'da engelli bir arkadaşından ilham alarak öğrendiği elektrikli tek teker ulaşım aracı ile Adana ve çevresini geziyor. Trafikte kendisini robot zannettiklerini söyleyen Karaca, tek teker üzerinde hem ulaşımını sağlıyor, hem de yolların keyfini çıkarıyor.

Harun Karaca aslen Fekeli ve madende operatör olduğunu ifade ederek, "150 Kilometre menzili var ve 80 kilometre hız yapıyor. Ehliyet gerek olmadan kullanılabiliyor. Amortisör sistemi var. Trafikte hiç beklemeden her yere gidebiliyorsunuz. İstanbul'da engelli bir abim vardı. Onun ehliyetine el konmuştu o da bu cihazı bulmuş. Bende motosiklet alacaktım. Motosiklet her şey masraf deyince bende bunu almaya karar verdim" dedi.

Türkiye'de sadece 200 kişi de olduğunu belirten Karaca, "Adana ve çevresinde tek bende var. Günlük gezme aracım bu. Tarsus'tan Adana'ya geldim. Adana'da şarj ettim ve Kozan'a geldim ve Feke'ye bununla gideceğim. Uzun menzilli bir araç olduğu için rahatlıkla her yere ulaşım sağlıyorum. Görenler şaşırıyor. Robot diyorlar uzaylı diyorlar. Polisler durdurup bakıyorlar. Çok konforlu. Oturarak ve ayakta kullanılabiliyor. İlk zamanlar zorlanıyorsunuz çabuk öğreniliyor. Bunda gaz fren yok. Öne eğilince gaz, geri çekilince fren. Normal motosikletten daha sağlıklı. Kaza yapacağınız zaman atlayabilirsiniz, durabiliyorsunuz. Ancak motosiklette pek öyle değil. Çok keyifli benim için" diye konuştu.