Trafikte Saldırıya 180 Bin Lira Ceza

Maltepe'de trafikte tartıştığı sürücüye saldırıp, aracına zarar veren kişiye 180 bin lira para cezası verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir motosiklet sürücünün trafikte tartıştığı kamyonet şoförüne saldırıp, aracının camını kaskla kırdığı anlara ilişkin sosyal medya paylaşılan görüntülere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, görüntülerde yar alan araç sürücülerinin S.A ve E.Ü. olduğu tespit edildi.

Motosiklet sürücüsü S.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca S.A'nın ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.