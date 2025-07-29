Trafikte Selfie Çeken Motosikletçilere Ceza

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde trafikte seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yayınlanan videoda, Pelitli Mahallesinde yan yana ilerleyen iki motosikletli sürücünün selfie çekindiği görüntülere yer verilerek, bu sürücülere toplamda 5 bin 327 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Videoda, "Biz sizin can ve mal güvenliğiniz için çalışırken sizler kendi hayatınızı ve başkalarının hayatını tehlikeye atıyorsunuz." ifadelerine yer verilirken, şunlar kaydedildi:

"Bir kuralın ihlali birden fazla insanın hayatını tehlikeye atıyorsa, buna hep beraber 'dur' dememiz lazım. Seyir halinde selfie çekmeye çalışarak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu iki motosiklet sürücümüze karayolları trafik kanununun 73 A ve 73 C maddeleri uyarınca 5 bin 327 lira idari para cezası uygulanmıştır. Tehlikeye attığınız sürücülerin hayatları sizin için önemli olmayabilir ama bizim için çok önemli ve kıymetli. Biz sizin canınız ve güvenliğiniz için ter döküyoruz."