Trafikte yol kesen Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma

Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi’nde meydana gelen olay, yargı camiasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Trafikte seyir halinde olan Sakarya Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. ile minibüs şoförü S.K. arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı.

ARACIYLA MÜNİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Savcı B.Y.Ç., kullandığı otomobille minibüsün önünü keserek aracından indi. Çevredekilerin ve daha sonra olay yerine çağrılan polis ekiplerinin de dahil olduğu gerilim, minibüsün araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, savcının aracından inerek minibüs şoförünün üzerine yürüdüğü ve daha sonra polislerle birlikte minibüs durağına giderek restleşmeyi sürdürdüğü anlar net bir şekilde yer aldı.

O SAVCI HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Görüntülerin infial yaratmasının ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla yazılı bir açıklama yayınlayarak hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı. Başsavcılık, olayda adı geçen Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "10.06.2026 tarihinde Sakarya ili Adapazarı ilçesinde trafikte meydana gelen ve bir Cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında başlayan, daha sonra diğer kişilerin de dahil olduğu olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların beyanları alınmış, kamera kayıtları ve diğer deliller incelenmiş, olayda yer alan kişiler hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Olayda adı geçen Cumhuriyet savcısı B.Y.Ç. hakkında ileri sürülen iddialar yönünden de herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 93. maddesi kapsamında aynı soruşturma evrakı üzerinden 'Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi', 'Basit Yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem başlatılmıştır.

"SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE YÜRÜTÜLÜYOR"

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4. maddesinde yer alan 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' fiiline ilişkin düzenleme kapsamında, Cumhuriyet savcısı hakkında idari yaptırım uygulanmasına yönelik işlemler de başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma tüm yönleriyle, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütülmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."