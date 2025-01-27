Traktör Çay Yatağına Düştü: 1 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde traktörün çay yatağına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Çayırcı yönetimindeki 06 CAF 29 plakalı traktör, Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çubuk Çayı yatağına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla çay yatağından çıkarıldı, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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