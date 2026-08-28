Traktör Devrildi: 1\'i Ağır 2 Yaralı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yoldan çıkan traktörün devrildiği kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Uzunköprü ilçesi Malkoç köyü yakınlarında meydana geldi. Bayramlı köyünde hasat edilerek römorka yüklenen ayçiçeğini Uzunköprü'ye götürmek üzere yola çıkan C.B. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada C.B. ile yanındaki A.E. yaralandı. Devrilen römorktaki ayçiçeği ise çevreye saçıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan C.B., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. C.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.