Mersin'in Mut ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali Bayram Eser'in (69) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Dağpazarı Mahallesi'nde devrildi.
Kazada traktörde bulunan Emiş Eser (68) öldü, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emiş Eser'in cesedi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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