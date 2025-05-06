Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Ercan Ö. idaresindeki 16 UK 538 plakalı traktör, Arpadere köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş makinesi yardımıyla traktörün altından yaralı olarak çıkartılan Ercan Ö. sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi: Bir Yaralı - Son Dakika
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