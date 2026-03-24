Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ardahan'ın Posof ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Söğütlükaya köyü sınırlarında 59 yaşındaki Emirhan Dedeoğlu'nun kullandığı traktör devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Dedeoğlu yaşamını yitirdi.
Olay yeri incelemesi sonrası Dedeoğlu'nun cenazesi Posof Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?