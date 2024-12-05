Traktör Römorkunun Altında Kaldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, traktör römorkunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Ballıca Mahallesi'nde zeytin toplayan işçileri taşıyan Ö.Ö. yönetimindeki 45 NG 030 plakalı traktör ile römorku arasındaki çeki demiri üzerinde ayakta duran Yaşar Kutlu (54), seyir sırasında dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
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