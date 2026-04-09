Üye Girişi
Son Dakika Logo

Traktörle Dönen Çiftin Katili 2 Müebbet Aldı

09.04.2026 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da traktörle dönen evli çifti öldüren N.A. ağırlaştırılmış iki müebbetle ceza aldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen evli çifti öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan N.A, öldürülen Sinan ve Kadriye Abak çiftinin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık N.A. duruşmadaki savunmasında, yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, olayın hiç yaşanmamasını istediğini kaydetti.

Sanığın torunu olan tanık C.A. ise Sinan Abak'ın kendisini silah zoruyla alıkoyduğunu öne sürerek, "Polisler bizi bulmadan önce, 'Kendi isteğimle kaçtım' demezsen iki arkadaşım daha var, seni ve aileni öldürürüz' diye tehdit etti. Sinan beni zorla kaçırdı. Ben de korkumdan, 'Kendim kaçtım' diye ifade verdim. Yurtta onun arabasına bindiğimde kaçırıldığımı bilmiyordum. Kaçacak olsam pijama ile mi çıkardım dışarıya. Dedem ve ailem bana destek oldu, 'Kimseden korkma, doğruları söyle' dediler. Bunun üzerine 3 gün sonra cumhuriyet savcılığına giderek tekrar ifade verdim." ifadelerini kullandı.

Sürekli uyuduğunu, tuvalete gitme bahanesiyle dışarı çıktığını belirten C.A, "Kaçsaydım tehdit ediyorlardı, babamı ve dedemi öldüreceklerini söylüyorlardı. Dedem benim doğru konuştuğuma inanıyordu. 'Ben senden kesinlikle böyle bir şey beklemiyorum, hiç kimseden korkma, ben sana inanıyorum' dedi. Olay sonrasında Sinan topluluk içerisinde, 'Onları yaşatmayacağım, öldüreceğim' şeklinde söylemlerde bulunmuş. Köyümüzdeki akrabalarımız bunu duyup bize söylediler." diye konuştu.

Maktulün babası Hüseyin Abak da oğlunu ve gelinini vuranın başkası olduğunu, N.A'nın olayı üstüne aldığını düşündüğünü dile getirerek, "Vuranı koruduğunu düşünüyorum. Mütalaaya karşı bir diyeceğim yoktur, cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık N.A'yı Kadriye Abak'a yönelik "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Sinan Abak'a yönelik "kasten öldürme" suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Taşköprü'nün Donalar köyünde geçen yıl 17 Mayıs'ta traktörle tarladan dönen Sinan ile eşi Kadriye Abak tabancayla öldürülmüş, olayın ardından teslim olan N.A. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:17:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.