Traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk Şanlıurfa Eyyübiye'de ağır yaralandı

Traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk Şanlıurfa Eyyübiye'de ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kırsal Vergili Mahallesi'nde tarlada traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuk yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kırsal Vergili Mahallesi'nde A.A. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, tarlada 2 yaşındaki H.A'ya çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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