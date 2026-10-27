Traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk Şanlıurfa Eyyübiye'de ağır yaralandı - Son Dakika
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Traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk Şanlıurfa Eyyübiye'de ağır yaralandı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kırsal Vergili Mahallesi'nde tarlada traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuk yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kırsal Vergili Mahallesi'nde A.A. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, tarlada 2 yaşındaki H.A'ya çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk Şanlıurfa Eyyübiye'de ağır yaralandı - Son Dakika
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