Traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk Şanlıurfa Eyyübiye'de ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kırsal Vergili Mahallesi'nde A.A. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, tarlada 2 yaşındaki H.A'ya çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.