Trakya'da Ayçiçeği Tarlaları Agro Turizmine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Trakya'da Ayçiçeği Tarlaları Agro Turizmine Katkı Sağlıyor

Trakya'da sarı ve yeşil tonlarında açan ayçiçekleri, Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan bölgede agro turizmine katkı sağlıyor. Ayçiçeği tarlaları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor ve fotoğrafçılar tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor. Trakya Kültür ve Turizm Müdürü, ayçiçeği tarlalarının eşsiz bir foto safari imkanı sunduğunu belirtiyor. Ayçiçeği tarlalarının güzelliği ve renk cümbüşü, ziyaretçilere mükemmel bir manzara sunuyor.

29.06.2024 11:23
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Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, sarı ve yeşil tonlarında açan ayçiçekleri agro turizmine katkı sağlıyor.

Doğası, tarihi ve lezzetleriyle ön plana çıkan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, son yıllarda agro turizmiyle de dikkati çekiyor.

Bölgede "gündöndü" olarak da bilinen sarı ve yeşil açan ayçiçeği tarlaları yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Fotoğrafçılar tarafından da ayçiçeği tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinin ardından yerli ve yabancı turistlerin agro turizmine yönelmeye başladığını söyledi.

Trakya'nın zengin bir ekosisteme sahip olduğunu vurgulayan Şen, Trakya'nın agro turizminin son yıllarda ön plana çıktığını kaydetti.

Bölgede sportif ve foto safari gibi etkinliklerin arttığını anlatan Şen, "Yazın gelmesiyle ayçiçeği tarlaları da kendini göstermeye başladı. Trakya tabiriyle 'gündöndüler', ayçiçeği tarlaları eşsiz bir foto safari imkanı sağlıyor. Ziyaretçilerin Trakya'ya gelerek öbür güzelliği deneyimlemelerini tavsiye ediyorum. Şu anda ayçiçeklerinin o eşsiz güneşe karşı duruşunu seyretmeye, deneyimlemeye ve fotoğraf çekmeye davet ediyorum." diye konuştu.

"Mükemmel bir plato oluşturuyor ayçiçekleri"

Balıkesir'den Kırklareli'ne gelen Elif Kasap ise ayçiçeği tarlalarının çok güzel göründüğünü bildirdi.

Fotoğraf çektirmek amacıyla arkadaşlarıyla ayçiçeği tarlasına geldiğini belirten Kasap, tarlalarda renk cümbüşü yaşandığını kaydetti.

Sarı ve yeşil açan ayçiçeklerinin doyumsuz manzaralar oluşturduğunu vurgulayan Kasap, "Arkadaşlarımızla birlikte fotoğraf çektirmeye geldik. Mükemmel bir plato oluşturuyor ayçiçekleri. Yolunuzun üzerindeyse mükemmel bir arka plan diyebilirim. Burada sarının ve yeşilin her türlü tonunu görmek mümkün." dedi.

Amatör fotoğrafçı Ahmet Altın ise çok güzel fotoğraflar çektiğini belirtti. Bir yıldır bu anı beklediğini dile getiren Altın, şöyle devam etti:

"Ayçiçeği renklerinin çok iyi yansıması vardı. Gün batımı olduğu için de çok güzel fotoğraflar çıktı. Doğallık açısından çok güzel ortam. Güzel bir manzara oluştu. Bu doğallığı da fotoğraflara katmaya çalıştık."

"Çok güzel, mükemmel manzara"

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Semanur Tümtaş da ayçiçeği tarlarının bugünlerde çok güzel göründüğünü belirtti.

Bu güzelliği ölümsüzleştirmek için ayçiçeği tarlalarını fotoğrafladığını anlatan Tümtaş, turizm eğitimi aldığı için böyle güzellikleri keşfetmeyi sevdiğini söyledi.

Sarı ve yeşil tonların eşsiz güzelliğinde zihinlerin de dinlendiğini belirten Tümtaş, "Çok güzel, mükemmel manzara. Tüm vatandaşları bu güzelliği görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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