Trakya'da Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya'da Bayram Namazı Coşkusu

20.03.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'nda Trakya genelinde camiler doldu, vatandaşlar namaz için toplandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Trakya genelinde camileri doldurdu.

Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

Yaklaşık 4 yıl süren restorasyonun ardından ibadete açılan Selimiye Camisi, bayram namazı için en çok ilgi gören camilerin başında yer aldı.

Selimiye Camisi'nde namazın ardından hutbe irad edildi, Türkiye ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ile protokol üyeleri, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tutarken, yoğunluk nedeniyle bazı kişiler namazını cami avlusunda eda etti.

Kırklareli Müftü Vekili Nurettin Güneş, Ramazan Bayramı'na ilişkin vaaz verdi.

Hutbe ve duanın ardından bayram namazı kılındı.

Namaz sonrası Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Tekirdağ'da da bayram namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar, bayram namazını Rüstem Paşa Camisi'nde kılmak için sabahın erken saatlerinde camiye geldi.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Bayram Namazı, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:15
Maddeler bomba Ronaldo’nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
10:14
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
09:33
Ali Babacan’dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
08:49
Antalya’da yangın faciası: 5’i çocuk 6 ölü
08:49
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
08:46
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı İşte yeni motorin fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 10:34:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Trakya'da Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.