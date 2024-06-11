Trakya'da Bunaltıcı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Trakya'da Bunaltıcı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Trakya\'da Bunaltıcı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Trakya'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günlerde vatandaşlar, serinlemek için gölgelik alanları tercih ediyor. Sokak hayvanları da sıcak hava nedeniyle gölge alanlarda kalıyor. Esnaf ise sıcaktan etkilenmemek için serinlemek için soğuk su içiyor. Uzmanlar, aşırı sıcakların insan sağlığını tehdit ettiğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

11.06.2024 14:07
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Trakya'da bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Nemle birlikte hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Edirne'de vatandaşlar, park ve bahçe gibi serin yerlerde, gölgede, kapalı çarşılarda ve cami avlularında zaman geçiriyor.

Güneşin etkisinden korunmak için gölgelik alanları tercih eden vatandaşlar, çeşmelerde el yüz yıkayıp serinliyor.

Şapka, güneş gözlüğü ve yelpazenin yanı sıra bazı vatandaşlar yanlarındaki poşeti de başlarına koyarak güneşten korunmaya çalışıyor.

Sıcak hava sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor, kuşlar gölge alanlardan ve süs havuzlarının başından ayrılmıyor.

Barış Parkı'na gelen çocuklar da süs havuzuna girerek serinliyor.

"Son yılların en sıcak günlerini yaşıyoruz"

Dönerci Yıldıray Polat, AA muhabirine, sıcak havada döner kesmenin çok zor olduğunu söyledi.

Sıcak havada da halka hizmete devam ettiklerini belirten Polat, "Sabahtan başlıyoruz akşama kadar böyleyiz. Sanki Adana sıcakları Edirne'ye gelmiş gibi. Döner ocağının sıcaklığı da 100 derece zor şartlarda çalışıyoruz. Serinlemek yok hep sıcak biz sıcağı seviyoruz ve alıştık." dedi.

Esnaf Kayhan Özdeveciler de sıcaklarda serinlemek için çok soğuk su içtiğini dile getirdi.

Edirne'de bunaltıcı sıcakların yaşandığını anlatan Özdeveciler, "Hava sıcaklığı gölgede 38 derece, güneşte sıcaklık 42 derece hissedilen ise 45,47 derecelerde. Son yılların en sıcak günlerini yaşıyoruz. Malum Edirne'de Kırkpınar güreşleri gerçekleşecek şimdiden bu sıcaklarda tüm pehlivanlarımıza Allah derman versin." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de sıcak hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar park bahçeler ile ağaçlık alanlarda serinlemeye çalışıyor. Bazı çocuklar da serinlemek amacıyla süs havuzlarına giriyor.

Tekirdağ'da da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor.

Tekirdağ Valiliğince hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar sahil şeridinde ve kent merkezindeki parklarda, çay bahçelerinde serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar, Kumbağ Mahallesi'nde bulunan plajda denize girerek serinledi.

Uzmanından sıcak hava uyarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, haziran ayıyla birlikte sıcaklıkların hızlı şekilde arttığını söyledi.

Aşırı sıcakların insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Prof. Dr. Altay, sıcak havanın vücudun ısı dengesini bozduğunu ifade etti.

Vücudun ısı dengesini kan dolaşımı üzerinden sağladığını belirten Altay, "Sıcak havada vücut bu dengeyi sağlamak için damarları genişletip kan dolaşımını artırıyor. Bunun sonucunda tansiyon düşmeleri oluyor, dolaşımı artırmak için yapılan çabalar sonucu sıvı elektrolit kaybı oluyor. Bu nedenle böbreklerden çeşitli hormonların salgılanmasına neden oluyor. Sıcak havalarda kalp krizleri, ritim bozuklukları, tansiyon hastalığı gibi toplumun birçoğunda görülen hastalıklar görülüyor." dedi.

Altay, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Bol su tüketilmesi gerektiğini dile getiren Altay, "Farklı içecekler yerine suyu tercih etmek önemli. Vücudu koruyarak güneş kremleri kullanılmalı. Açık renkte, teri emen pamuklu ve ince giysiler tercih edilmeli. Serinlemek için klima kullanılabilir ancak direk karşısında oturulmamalı. Yemeklerde de hafif yiyeceklerle meyve ve sebzeleri tercih etmeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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