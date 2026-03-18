Trakya'da Çanakkale şehitleri anıldı

TRAKYA'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında çeşitli törenler düzenlendi.

Edirne'deki tören, Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit düşen askerlerin bulunduğu Asker Hastanesi Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Törene; Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, askeri ve adli erkan, kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşu eşliğinde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerlerce saygı atışı yapıldı.

'VATAN, EN MUKADDES EMANETLERDEN BİRİ'

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, şehitlik defterini imzaladı. Vali Sezer buradaki konuşmasında, "Tarihimizin derin izlerini taşıyan ve on binlerce şehidin bulunduğu Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde bulunmanın onurunu, hüznünü ve aynı zamanda da büyük bir sorumluluğunu yürekten hissediyoruz. Bu mukaddes mekan yalnızca bir şehitlik değil, milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlığın, sabrın ve sarsılmaz imanın eşsiz ve sessiz fakat güçlü bir şahididir. Edirne Asker Hastanesi Şehitliği özellikle Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı başta olmak üzere vatan savunması uğruna cephelerde yaralanan askerlerimizin hastanelerde tedavi görürken şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimizin ebedi istirahatgahıdır. Türk-İslam medeniyetinde şehitlik ve vatan kavramı, tarih boyunca en yüce değerler arasında yer almıştır. İnancımızda şehitlik, Allah katında en yüksek mertebelerden biri olarak kabul edilmiştir. Vatan ise uğruna can verilebilecek en mukaddes emanetlerden biridir. Bu anlayış asırlardır milletimizin karakterine işlemiş, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Kıbrıs'a ve 15 Temmuz'a kadar uzanan büyük bir direniş ve varoluş iradesinin temelini oluşturmuştur. Bugün de aynı ruh ve inançla yolumuza devam ediyoruz" dedi. Törende Çanakkale şehitler için dua okunurken; protokol ve katılanlar, daha sonra anıtı gezerek şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu kitabelere karanfil bıraktı. Etkinlikler, 80'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde hazırlanan programla devam etti.

TEKİRDAĞ'DA TÖREN

Tekirdağ'daki tören, valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda başladı. Törende anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şeref defterini imzalayan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Dönemin en güçlü ordularının tüm güçleriyle saldırdığı Çanakkale Savaşı'nda Türk milleti vatanseverlik, fedakarlık ve cesaret gibi yüksek faziletlerini kahramanca sergileyerek bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini, bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu dünyaya bir kez daha ilan etmiştir" dedi. Törene; ayrıca Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar, Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol ve vatandaşlar katıldı.

ÇORLU'DA SAYGI ATIŞI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de şehitlikte tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, askerler tarafından saygı atışı gerçekleştirildi. Törene; Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ile şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından şehitlik özel defter imzalandı. Tören sonunda şehit mezarları ziyaret edildi. Okunan duaların ardından şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

MARMARAEREĞLİSİ'NDE TÖREN

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şehitlikte düzenlenen programda Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene; ilçe kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Garnizon Komutanı Topçu Albay Reşit Acu, Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, kurum ve kuruluş temsilcileri, gaziler ve vatandaşlara katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ve duaların okunmasıyla sona erdi.