Trakya'da İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Trakya'da İlk Yardım Eğitimi

14.06.2026 13:42
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Trakya Üniversitesi'nde yeme-içme personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Trakya Üniversitesinde yürütülen "Bir Hayat Kurtarabiliriz" projesi kapsamında yeme-içme hizmetleri personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Trakya Üniversitesi Yaşam Merkezi Yemekhanesinde gerçekleştirilen eğitimde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Ali Yüzer tarafından boğulma vakalarında uygulanan Heimlich manevrası ve temel ilk yardım yöntemleri anlatıldı.

Uygulamalı bölümde öğrenciler de yer aldı. Solunum yolu tıkanıklığı gibi acil durum senaryolarının canlandırıldığı eğitimde, çalışanlar Heimlich manevrasını uygulama fırsatı buldu.

Eğitime, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Dr. Esra Çevik de destek verdi. Eğitimle personelin acil durumlara müdahale becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz, jandarma personelini ağırladı

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı personelini kabul etti.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yıldırım Tırlak ve beraberindeki personel, Kaymakam Yılmaz ile bir araya geldi.

Yılmaz, jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, personelin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi.

-Süloğlu'nda köyler arası futbol turnuvası başladı

Süloğlu Kaymakamlığının himayesinde köy ve mahalleler arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Turnuvanın açılış maçı, Büyükgerdelli Spor ile Geçkinli Spor takımları arasında oynandı.

Karşılaşmaya katılan Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, başlama vuruşunu yaptı ve turnuvada mücadele edecek takımlara başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'da İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

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