Trakya\'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Trakya'da dün başlayıp, gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. İlçe merkezinin yanı sıra çevre belde ve köylerde yoğun şekilde yağan kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Dışarı çıkan çocuklar ve gençler ise kartopu oynadı. Belediye ekipleri ana arterler başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde iş makineleri ve personelle karla mücadele çalışması yaptı. Belde ve köylerde de İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin sorumluluk alanı ile belde ve köylerde trafiğe kapanan yol bulunmadığı belirtildi. Yolların yanı sıra kaldırımlarda da küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştirildi. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu ilçede kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Çalışmaları takip eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, 7 yıldır bekledikleri kar yağışının bu akşam geldiğini belirterek, "Gerçekten çok romantik bir kar yağışı var. Ama bizlere hiç romantik değil. Çünkü bizler kar yağdığı zaman gece evimizde rahat uyuyamıyoruz. Keşan Belediyesi bütün ekipleriyle sahada. Elimizden geldiğince değil, elimizden gelmek zorunda. Bütün yolarımız şu an açık. Önlemlerimizi alıyoruz. Biz hazırız" dedi.

Kar yağışının sürdüğü İpsala ilçesinde İbriktepe köyü yolunun ulaşıma kapandığı, Yenikarpuzlu beldesine ise arıza nedeniyle yaklaşık 3 saattir elektrik verilemediği öğrenildi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),