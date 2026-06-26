Trakya'da Karne Törenleri Yapıldı - Son Dakika
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Trakya'da Karne Törenleri Yapıldı

Trakya\'da Karne Törenleri Yapıldı
26.06.2026 10:47
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Trakya'da okullar karne törenleriyle yaz tatiline girdi, 62 bin 265 öğrenci karne aldı.

Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

Edirne'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

İnönü İlkokulu'ndaki törende öğrencilere karnelerini dağıtan Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, kent genelinde anasınıfından liseye kadar 62 bin 265 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Eğitim öğretim yılına katkı sunan öğretmenlere, okul yöneticilerine, velilere ve öğrencilere teşekkür eden Subaşı, çocuklara iyi tatiller diledi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz ve öğretmenler katıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Ahmet Yener İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Derslikleri gezen Vali Uğur Turan ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, öğrencilere karnelerini verdi.

İl genelinde 53 bin 822 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade eden Vali Turan, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Tekirdağ'da da 212 bin 569 öğrenci karne aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'da Karne Törenleri Yapıldı - Son Dakika

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