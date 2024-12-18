Trakya'da Kasım Ayında 5 Bin 183 Konut Satıldı - Son Dakika
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Trakya'da Kasım Ayında 5 Bin 183 Konut Satıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da toplam 5.183 konut satışı gerçekleşti; en çok Tekirdağ'da.

18.12.2024 17:17
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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kasım ayında 5 bin 183 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 153 bin 14 konut satıldı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ise yılın aynı döneminde 5 bin 183 konutun satışı gerçekleşti.

Trakya'da en çok satış yapılan il, 3 bin 723 konut ile Tekirdağ oldu.

Kırklareli'nde 739, Edirne'de ise 721 konut satışı yapıldı.

Trakya'dan ekim ayında da 5 bin 279 konut satışı gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'da Kasım Ayında 5 Bin 183 Konut Satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'da Kasım Ayında 5 Bin 183 Konut Satıldı - Son Dakika
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