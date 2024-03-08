Trakya\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Trakya'da yer yer görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran sağanak ana arterlerde su birikintileri oluşturdu, trafikte aksama yaşanmasına neden oldu.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.
Belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlem aldı, çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı bölümlerinde biriken su ekiplerce temizlendi.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü ilçede yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Bu arada Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli kent merkezlerinde çiseleme şeklindeki yağış yerini zaman zaman sağanağa bırakıyor.
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TCDD tarafından Ankara-Zonguldak hattında başlatılacak olan Karaelmas Turizm Ekspresi, tarihi mirası, doğal güzellikleri ve sanayinin gelişimini aynı rota üzerindeki turlarla deneyimleme imkanı sunacak. Ekspres kapsamında düzenlenecek turlarla Eskipazar'daki antik kenti görebilecek, Yenice'de orman denizinin içinden geçip Safranbolu'da tarihte yolculuk yapma imkanı bulacak ziyaretçiler, Karabük ve Zonguldak'ta sanayinin gelişimine ev sahipliği yapan atmosferi yaşayabilecek. TCDD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan ekspresle, bölgenin doğa güzelliklerinin, tarihi, kültürel ve mimari zenginliklerinin tanıtılması, turizm potansiyelinin artırılması, yerel ekonomi canlandırılarak istihdama katkıda bulunulması hedefleniyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, belediye ekipleri tarafından yapılan karla mücadele çalışmaları kapsamında, çatılarda oluşan buz sarkıtları kırılıyor ve biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. Belediye Başkanı Serdar Kılıç, vatandaşların ve trafikteki araçların güvende olması için geniş çaplı kar temizliği başlattıklarını belirtti.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Fuar, 40'ı aşkın ülkeden alıcıları ağırlayarak Türkiye'nin tekstil sektöründeki dış ticaret hacmine katkı sağladı. 80'i aşkın firma katıldığı fuar, trend alanları ve seminerlerle sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanı sundu. BTSO'nun Giysilik Kumaş UR-GE projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen B2B organizasyonunda ise yabancı iş profesyonelleri Bursalı firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Fuar, farklı coğrafyalardan gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti ve sektörün ihracat hedeflerine katkı sağladı.
Kastamonu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bahattin Şenol, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın yılın 67. Günü Zonguldak Günü olması tavsiyesini desteklediklerini açıkladı. Şenol, Zonguldak'a aidiyetlerinin memleket sevdası ile eş değer olduğunu ifade etti.
Denizli'de sobalı evde yaşayan 3 kişilik aileden anne ve oğlu, karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirdi. Olayı fark eden genç, cenazelerin çıkarılışını gözyaşları eşliğinde izledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı. Jandarma görevlileri, bu önemli günde kadınların toplumdaki değerine vurgu yapmak ve kadına yönelik saygının artırılması için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke, 1 madalyon, 1 taşlı yüzük ile 5 USB bellek ve 6 bin 560 lira ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve ele geçirilen eserler Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve tüm oda başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, 'Esnafın mutluluğu, şehrin iklimini tesis eder' dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde yapı ve nüfus yoğunluğundaki artışa paralel olarak 150 milyon TL'lik kanalizasyon yatırımı gerçekleştiriyor. Altıntaş Mahallesi'nin atık suları 30 kilometrelik kanalizasyon çalışması ile Lara Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla BUSKİ'de çalışan kadın personelleri ziyaret ederek çiçek ve hediye takdim etti.
Pendik'te ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan, ev sahiplerinden habersiz evleri için satış ilanı verip ön ödeme toplayarak emlak dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Pendik'te açtıkları emlak şirketi üzerinden ilan sitelerine daire satışı ilanı verip, sonradan görüştükleri vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları ihbarına yönelik çalışma yürüttü.
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