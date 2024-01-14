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Trakya'da Soğuk Hava Etkili Olumsuzluklara Neden Oluyor - Son Dakika
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Trakya'da Soğuk Hava Etkili Olumsuzluklara Neden Oluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta içi yaşanan kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Edirne'de gece sıcaklıklarının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesiyle çatılar ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Tekirdağ'da ise süs havuzları buz tutarken çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Trakya\'da Soğuk Hava Etkili Olumsuzluklara Neden Oluyor
14.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 10:29
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Trakya'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta içi yer yer etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırında altında 6 dereceye düştüğü Edirne'de çatılar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları buz tuttu.

Tekirdağ'da ise soğuk hava buzlanmalara neden oldu.

Süs havuzlarının buz tuttuğu kentte çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Kaynak: AA
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