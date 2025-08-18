Trakya'da Temmuzda 4.732 Konut Satıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da temmuz ayında 4 bin 732 konutun satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 620, Edirne'de 566, Kırklareli'nde ise 546 konutun satışı gerçekleşti.

Trakya'da haziran ayında ise 3 bin 685 konut satılmıştı.