Trakya'da Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trakya'da Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Trakya\'da Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Trakya'da polis, uyuşturucuyla mücadele kapsamında pek çok adrese operasyon düzenledi. Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Ayrıca Tekirdağ'da bir araçta ve bir evde yapılan operasyonlarda da uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

30.04.2024 12:02  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya'da polis, uyuşturucuyla mücadele kapsamında pek çok adrese operasyon düzenledi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde 4 gün önce yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Kartuşun içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yazıcı kartuşunun içerisinde uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'ndeki uygulamada şüphe üzerine S.H'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu.

Durdurulan araçta narkotik dedektör köpek "Limit"in yardımıyla arama yapıldı.

Yapılan aramada yazıcının kartuşu içerisine gizlenmiş 27 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Evde uyuşturucu bulundu

Tekirdağ'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 294 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1400 lira ele geçirdi.

Evdeki A.P, Z.A. ve N.A. gözaltına alındı.

Saray ilçesinde de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan S.Ö'nün üst aramasında 134 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Operasyon, Tekirdağ, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 13:26:00. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya'da Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement