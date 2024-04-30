Trakya'da polis, uyuşturucuyla mücadele kapsamında pek çok adrese operasyon düzenledi.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin adreslerinde 4 gün önce yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.
Kartuşun içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yazıcı kartuşunun içerisinde uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'ndeki uygulamada şüphe üzerine S.H'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu.
Durdurulan araçta narkotik dedektör köpek "Limit"in yardımıyla arama yapıldı.
Yapılan aramada yazıcının kartuşu içerisine gizlenmiş 27 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Evde uyuşturucu bulundu
Tekirdağ'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.
Ekipler, evde yaptıkları aramada 294 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1400 lira ele geçirdi.
Evdeki A.P, Z.A. ve N.A. gözaltına alındı.
Saray ilçesinde de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan S.Ö'nün üst aramasında 134 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Trakya'da Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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