Trakya\'da ve Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çerkezköy, Çorlu ve Şarköy ilçelerindeki operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 11 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kırklareli'nde de polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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