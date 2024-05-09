Trakya'da ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Trakya'da ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Trakya\'da ve Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde 5 kişiyi durdurarak üst aramaları yaptı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu nitelikli haplar bulundu. Aynı şekilde Tekirdağ'da da yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerinde yapılan aramalarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Kırklareli'nde ise polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

09.05.2024 09:41
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Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çerkezköy, Çorlu ve Şarköy ilçelerindeki operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 11 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırklareli'nde de polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kırklareli, Operasyon, Tekirdağ, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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