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Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu ekimi yaygınlaştırılıyor - Son Dakika
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Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu ekimi yaygınlaştırılıyor

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Edirne'de, Trakya'da üretilen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla tanıtım toplantısı düzenlendi. Trakyalıların desteğiyle yerli ayçiçeği tohumu ekimini artırmayı hedefleyen ajans, 5 yıl önce başlanan çalışmaların başarılı şekilde sürdüğünü belirtti. Yerli tohumlar, kuraklık ve hastalıklara karşı dayanıklılık göstererek yabancı tohumlarla rekabet edebilir hale geldi.

Trakya\'da yerli ayçiçeği tohumu ekimi yaygınlaştırılıyor
13.12.2023 - 09:43,
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Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Edirne'de, Trakya'da üretilen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bir tesiste gerçekleştirilen toplantıda, Trakyalıların desteğiyle yerli ayçiçeği tohumu ekimini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yerli tohum üretim süreciyle ilgili bilgi veren Şahin, 5 yıl önce başlanan çalışmaların başarılı şekilde sürdüğünü ifade etti.

Sektör paydaşlarıyla beraber yapılan çalışmalarla üretilen yerli tohumların geniş alanlarda ekildiğini anlatan Şahin, "Hibe destekleriyle üreticilerimiz bu yıl binlerce dekar alanda ekim yaptı. Yerli tohumlarımız bu yıl etkili olan kuraklığa ve hastalıklara karşı dayanım gösterdi. Tohumlarımız yabancı tohumlarla rekabet edecek düzeye geldi." dedi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ayçiçeği Birim Sorumlusu Mehmet İbrahim Yılmaz da kuraklık ve hastalıklara karşı çeşitler geliştirildiğini dile getirdi.

Birçok çeşidin yurt dışında da tescili yapılarak ihraç edildiğini ifade eden Yılmaz, Türk tohumlarının dünyanın farklı ülkelerinde ekildiğine dikkati çekti.

Yılmaz, Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde başlatılan çalışmalarda kaliteli tohumlar üretildiğine işaret ederek, "Özellikle bu proje kapsamında SUN 2259 - CL çeşidi köse hastalığına karşı yüksek tolerans gösterdi. Piyasadaki bir çok tohuma göre çok ileride bir durumda." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu ekimi yaygınlaştırılıyor - Son Dakika
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